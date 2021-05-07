Украинцы завоевали ряд медалей на молодежном чемпионате Европы по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В турецком Кушадасы состоялись соревнования по шашкам-64 - молодежный чемпионат Европы и этап Кубка мира "Turkish Open 2021" среди взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Детали
Несмотря на введенный в стране-организаторе жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса, в двух международных соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов. Основная борьба велась между шашистами из Украины и России, которые представляли две сильнейшие школы континента.
Украинцы завоевали на ЧЕ-2021 в различных программах 55 наград (24 "золотых", 16 "серебряных", 15 бронзовых медалей).
Абсолютными чемпионами Европы стали пять украинцев. Мастер спорта Феликс Шепель (Днепр), кандидаты в мастера спорта Иван Яшный (Киев) и Андрей Блоха (Каменское), а также Тимур Золотарь (Харьков) выиграли в возрастных категориях до 27, до 20, до 17 и до 14 лет соответственно. Три "золота" сборной Украины принесла и 9-летняя киевлянка Валерия Ежова. Она выступила как среди девочек до 14 лет (рапид), так и до 11 лет (классика и блиц).
В каждом из трех турниров на пьедестал почета поднимались мастера спорта Виктория Прокопюк и Анастасия Глушко, а также Иван Олексюк (Ивано-Франковск), Лев Порецкий, Кирилл Журавков (оба - Киев), Даниил Курилкин (Ивано-Франковск), плюс тройка наиболее юных шашистов - Максим Гасенко (Днепропетровская обл.), Игорь Баранов и Ефрем Бахматов (оба - Киев).
Отметим, что на этапе Кубка мира по шашкам-64 "Turkish Open 2021" приняли участие 8 представителей Украины. Бронзовые награды удалось завоевать среди мужчин Феликсу Шепелю (рапид), среди женщин - Ольге Губаревой (блиц) и Дарье Лобановой (рапид).
Дополнение
Украинский юниор стал чемпионом Европы по шашкам Го.