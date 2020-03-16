Український юніор став чемпіоном Європи з шашок Го
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. 25-й Юнацький чемпіонат Європи з шашок Го-2020 відбувся в Хорватії у місті Стубицьке на якому виступили представники України, інформує УНН з посиланням на прес-службу ММСУ.
“Золото” континентальної першості здобув Всеволод Овсієнко у віковій категорії до 12 років. Юний український спортсмен провів змагання, отримавши в результаті 5 перемог поспіль і титул дворазового чемпіона Європи, кубок, медаль та путівку на чемпіонат світу.
Крім того, медаль за кращий результат серед дівчат у групі до 12 років отримала українка Анна Мельник. Анна посіла 11 сходинку у турнірній таблиці з результатом три з шести виграних партій. Всього українська група до 12 років здобула 34 перемоги у партіях основних змагань.
Під час ведення Юнацького чемпіонату Європи відбувся також міжнародний парний турнір серед юнаків.
Нагороду за друге місце у категорії до 12 років отримала пара Марія Чернова (Київ) та Дмитро Стефанович (Рівне). Змішана пара Олеся Малко (Рівне) та Антоні Бугай (Польща) посіли третє місце у змаганнях до 16 років.
Також додамо, загалом в змаганнях взяли участь 162 спортсмени у трьох вікових категоріях: до 12, до 16 та до 20 років. Україну представляли 17 спортсменів у групах до 12 та до 16 років.