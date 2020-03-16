Украинский юниор стал чемпионом Европы по шашкам Го

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104874 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107567 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109505 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108123 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117872 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101901 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106106 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106796 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131691 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинский юниор стал чемпионом Европы по шашкам Го

Украинский юниор стал чемпионом Европы по шашкам Го

Киев  •  УНН

 • 11833 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. 25-й Юношеский чемпионат Европы по шашкам Го-2020 состоялся в Хорватии в городе Стубицке на котором выступили представители Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ММСУ.

“Золото” континентального первенства получил Всеволод Овсиенко в возрастной категории до 12 лет. Юный украинский спортсмен провел соревнования, получив в результате 5 побед подряд и титул двукратного чемпиона Европы, кубок, медаль и путевку на чемпионат мира.

Кроме того, медаль за лучший результат среди девушек в группе до 12 лет получила украинка Анна Мельник. Анна заняла 11 место в турнирной таблице с результатом три из шести выигранных партий. Всего украинская группа до 12 лет получила 34 победы в партиях основных соревнований.

При ведении Юношеского чемпионата Европы состоялся также международный парный турнир среди юношей.

Награду за второе место в категории до 12 лет получила пара Мария Чернова (Киев) и Дмитрий Стефанович (Ровно). Смешанная пара Олеся Малко (Ровно) и Антони Бугай (Польша) заняли третье место в соревнованиях до 16 лет.

Также добавим, всего в соревнованиях приняли участие 162 спортсменов в трех возрастных категориях: до 12, до 16 и до 20 лет. Украину представляли 17 спортсменов в группах до 12 и до 16 лет.

Украинские Национальные Новости

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