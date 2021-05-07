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Українці вибороли низку медалей на молодіжному чемпіонаті Європи з шашок

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У турецькому Кушадаси відбулися змагання з шашок-64 – молодіжний чемпіонат Європи та етап Кубка світу "Turkish Open 2021" серед дорослих. Про це інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Деталі

Попри введений у країні-організаторі жорсткий локдаун через пандемію коронавірусу, в двох міжнародних змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів. Основна боротьба велася між шашкістами з України та Росії, які представляли дві найсильніші школи континенту.

Українці завоювали на ЧЄ-2021 у різних програмах 55 нагород (24 "золотих", 16 "срібних", 15 бронзових медалей).
Абсолютними чемпіонами Європи стали п’ятеро українців. Майстер спорту Фелікс Шепель (Дніпро), кандидати у майстри спорту Іван Яшний (Київ) та Андрій Блоха (Кам’янське), а також Тимур Золотар (Харків) виграли у вікових категоріях до 27, до 20, до 17 і до 14 років відповідно. Три "золота" збірній України принесла і 9-річна киянка Валерія Єжова. Вона виступила як серед дівчат до 14 років (рапід), так і до 11 років (класика і бліц).

У кожному з трьох турнірів на п’єдестал пошани підіймалися майстри спорту Вікторія Прокопюк та Анастасія Глушко, а також Іван Олексюк (Івано-Франківськ), Лев Порецький, Кирило Журавков (обидва – Київ), Данило Курілкін (Івано-Франківськ), плюс трійка найбільш юних шашкістів – Максим Гасенко (Дніпропетровська обл.), Ігор Баранов і Єфрем Бахматов (обидва – Київ).

Відзначимо, що в етапі Кубка світу з шашок-64 "Turkish Open 2021" взяли участь 8 представників України. Бронзові нагороди вдалося завоювати серед чоловіків Феліксу Шепелю (рапід), серед жінок – Ользі Губарєвій (бліц) і Дарині Лобановій (рапід).

Доповнення

Український юніор став чемпіоном Європи з шашок Го

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