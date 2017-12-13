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Украинцы завоевали 17 медалей на Кубке мира по борьбе в Литве

Украинцы завоевали 17 медалей на Кубке мира по борьбе в Литве

Киев  •  УНН

 • 22276 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинские спортсмены замкнули тройку лучших общекомандного зачета Кубка мира по борьбе на поясах Алиш, который проходил в столице Литвы, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.

Среди более 400 участников из 37 стран наши соотечественники завоевали 17 наград, из которых четыре — высшей пробы.

“Золото” в медальную копилку “сине-желтой” команды получили: Андрей Никитченко и Леонид Рябчун в классическом стиле, а также Валерий Комар и Константин Коптев в свободном стиле.

Три серебряные награды в актив сборной завоевали представители свободного стиля Анна Телькова, Виктория Сукретна и Ярослав Мосиндз.

Бронзовыми призерами соревнований стали: Леонид Рябчун в абсолютной категории; Константин Коптев, Андрей Куник, Юрий Серый, Валерий Комар в классическом стиле; Александр Сторокань, Герасименко Надежда, Никитченко Андрей, Артур Аврамиди и Юрий Серый — в свободном стиле.

Напомним, что на чемпионате мира по смешанным единоборствам представители Украины завоевали несколько медалей.

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