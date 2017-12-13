Украинцы завоевали 17 медалей на Кубке мира по борьбе в Литве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинские спортсмены замкнули тройку лучших общекомандного зачета Кубка мира по борьбе на поясах Алиш, который проходил в столице Литвы, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Среди более 400 участников из 37 стран наши соотечественники завоевали 17 наград, из которых четыре — высшей пробы.
“Золото” в медальную копилку “сине-желтой” команды получили: Андрей Никитченко и Леонид Рябчун в классическом стиле, а также Валерий Комар и Константин Коптев в свободном стиле.
Три серебряные награды в актив сборной завоевали представители свободного стиля Анна Телькова, Виктория Сукретна и Ярослав Мосиндз.
Бронзовыми призерами соревнований стали: Леонид Рябчун в абсолютной категории; Константин Коптев, Андрей Куник, Юрий Серый, Валерий Комар в классическом стиле; Александр Сторокань, Герасименко Надежда, Никитченко Андрей, Артур Аврамиди и Юрий Серый — в свободном стиле.
Напомним, что на чемпионате мира по смешанным единоборствам представители Украины завоевали несколько медалей.