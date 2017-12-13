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Українці вибороли 17 медалей на Кубку світу з боротьби в Литві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українські спортсмени замкнули трійку найкращих загальнокомандного заліку Кубка світу з боротьби на поясах Алиш, що проходив у столиці Литви, інформує УНН з посиланням на ММСУ.

Серед понад 400 учасників з 37 країн наші співвітчизники вибороли 17 нагород, з яких чотири — найвищого ґатунку.

“Золото” до медальної скарбнички “синьо-жовтої” команди здобули: Андрій Нікітченко та Леонід Рябчун у класичному стилі, а також Валерій Комар та Костянтин Коптєв у вільному стилі.

Три срібні нагороди до активу збірної завоювали представники вільного стилю Ганна Телькова, Вікторія Сукретна та Ярослав Мосіндз.

Бронзовими призерами змагань стали: Леонід Рябчун в абсолютній категорії; Костянтин Коптєв, Андрій Куник, Юрій Сірий,Валерій Комар у класичному стилі; Олександр Сторокань, Герасименко Надія, Нікітченко Андрій,Артур Авраміді та Юрій Сірий — у вільному стилі.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств представники України вибороли кілька медалей.

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