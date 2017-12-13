Українці вибороли 17 медалей на Кубку світу з боротьби в Литві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українські спортсмени замкнули трійку найкращих загальнокомандного заліку Кубка світу з боротьби на поясах Алиш, що проходив у столиці Литви, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Серед понад 400 учасників з 37 країн наші співвітчизники вибороли 17 нагород, з яких чотири — найвищого ґатунку.
“Золото” до медальної скарбнички “синьо-жовтої” команди здобули: Андрій Нікітченко та Леонід Рябчун у класичному стилі, а також Валерій Комар та Костянтин Коптєв у вільному стилі.
Три срібні нагороди до активу збірної завоювали представники вільного стилю Ганна Телькова, Вікторія Сукретна та Ярослав Мосіндз.
Бронзовими призерами змагань стали: Леонід Рябчун в абсолютній категорії; Костянтин Коптєв, Андрій Куник, Юрій Сірий,Валерій Комар у класичному стилі; Олександр Сторокань, Герасименко Надія, Нікітченко Андрій,Артур Авраміді та Юрій Сірий — у вільному стилі.
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств представники України вибороли кілька медалей.