Украинцы в январе начали брать больше кредитов

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В января 2018 года объем гривневых кредитов домохозяйств вырос на 3,9%, прежде всего за счет потребительского кредитования. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

“Общий портфель кредитов банков в национальной валюте на конец января остался на уровне начала года и составил 571,6 млрд грн. Незначительное сокращение объема корпоративных кредитов было компенсировано ростом объема кредитов населению. В частности, объем гривневых кредитов домохозяйств вырос за месяц на 3,9%, прежде всего за счет потребительского кредитования”, - рассказали в НБУ.

Отмечается, что объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларах) в январе продемонстрировал существенный рост (на 11% в случае домохозяйств и 3,8% в случае корпоративных заемщиков). Это произошло в результате методологических изменений в расчете этих показателей.

В то же время, в начале года наблюдалось традиционное снижение объемов депозитов банковской системы.

Так, в январе 2018 года общий портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках сократился на 3% до 475,4 млрд грн. Это произошло за счет снижения корпоративных депозитов в гривне (на 4,9% за месяц).

Остатки гривневых средств на депозитах домохозяйств снизились менее существенно (на 0,8% за месяц).

“Весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения — существенный рост депозитов в декабре, вызванный значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий”, — пояснили в НБУ.

Отмечается, что в январе процентные ставки как по депозитам, так и кредитам в национальной валюте продолжали расти в ответ на постепенное повышение НБУ учетной ставки до 16% годовых. Процентные ставки по новым гривневым депозитам выросли до 11,6% годовых для домохозяйств, и до 9,6% годовых для бизнеса.

“В результате такого подорожания фондирования, процентные ставки по новым кредитам в гривне также повысились — до 29,7% годовых для домохозяйств, до 15,3% годовых для бизнеса”, — добавили в Нацбанке.

Напомним, с 1 февраля права требования по всем кредитам физических лиц будут выставляться на индивидуальную продажу исключительно на голландские аукционы.

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