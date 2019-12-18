Украинцы торжествовали на чемпионате мира по футзалу среди игроков с недостатками зрения

Во время группового этапа сборная Украины победила Турцию (4:0), Россию (4:0), Италию (8:1), Англию (3:0), Испанию (5:0) и Японию (6:0), заняв первое место. В финале “сине-желтые” во второй раз одолели команду Англии (6:2).

Отметим, что наши ребята стали чемпионами мира в третий раз подряд. Ранее они принимали золотые медали на ЧМ-2015 в корейском Сеуле и ЧМ-2017 в итальянском Кальяри.

Напомним, что украинка завоевала звание чемпионки мира по шашкам среди лиц с инвалидностью опорно-двигательного аппарата.