Українці тріумфували на чемпіонаті світу з футзалу серед гравців з вадами зору
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Українські футзалісти з вадами зору захистили титул чемпіонів світу на першості в турецькій Антальї. Про це інформує Асоціація футболу інвалідів України, передає УНН.
Під час групового етапу збірна України перемогла Туреччину (4:0), Росію (4:0), Італію (8:1), Англію (3:0), Іспанію (5:0) та Японію (6:0), посівши перше місце. У фіналі “синьо-жовті” вдруге здолали команду Англії (6:2).
Зазначимо, що наші хлопці стали чемпіонами світу втретє поспіль. Раніше вони брали золоті медалі на ЧС-2015 у корейському Сеулі та ЧС-2017 в італійському Кальярі.
Нагадаємо, що українка завоювала звання чемпіонки світу з шашок серед осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату.