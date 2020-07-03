Украинцы стали первыми туристами, которые посетили Турцию после восстановления авиасообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. После восстановления авиасообщения первыми туристами, которые прибыли в Турцию, стали украинцы. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Туризм очень важная сфера как для Украины так и для Турции. И два года назад, мы начали поездки в обе страны по ID-картами. И особенно в этом контексте значительно увеличилось количество украинских туристов, посещающих Турцию. Например, в прошлом году их общее количество составляло полтора миллиона туристов", - сказал Чавушоглу.
По его словам, в этом году на туризм повлияла пандемия.
"Но когда возобновилось авиасообщение, первыми туристами стали именно украинцы, которые прибыли к нам. Я хочу поблагодарить украинскую сторону за это поощрение и сказать, что мы всегда будем рады видеть украинских туристов здесь", - рассказал Чавушоглу.
Он отметил, что в прошлом году более 300 тыс. туристов из Турции посетили Украину.
Напомним, турпоток из Украины в Турцию возобновился с 1 июля, в то время как туристические объекты в Анталии завершили подготовку к новому сезону.