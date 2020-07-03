Українці стали першими туристами, які відвідали Туреччину після відновлення авіасполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Після відновлення авіасполучення першими туристами, які прибули до Туреччини, стали українці. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Туризм дуже важлива сфера як для України так і для Туреччини. І два роки тому, ми почали поїздки в обидві країни за ID-картками. І особливо у цьому контексті значно збільшилася кількість українських туристів, які відвідують Туреччину. Наприклад, торік їхня загальна кількість становила півтора мільйона туристів“,- сказав Чавушоглу.
За його словами, в цьому році на туризм вплинула пандемія.
“Але коли відновилося авіасполучення, першими туристами стали саме українці, які прибули до нас. Я хочу подякувати українській стороні за це заохочення і сказати, що ми завжди будемо раді бачити українських туристів тут”, — розповів Чавушоглу.
Він зазначив, що минулого року понад 300 тисяч туристів з Туреччини відвідали Україну.
Нагадаємо, турпотік з України до Туреччини відновився з 1 липня, у той час як туристичні об’єкти в Анталії завершили підготовку до нового сезону.