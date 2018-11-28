Украинцы стали победителями Дефлимпийского Еврокубка по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинская команда "ДОС ДЮСШ" с Днепра победила в 10-м Дефлимпийском европейском кубке по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Днепряне под руководством Станислава Каковкина и Юрия Нетьоры победили на соревнованиях английский “Beard London” (120: 39), греческий “SCD Crete Menoas” (88:52), итальянский “Amplifon Fabriano” (79:78) и российской “Gloria Moscow” (70:67).
Примечательно, что это уже третья победа “ДОС ДЮСШ” в Дефлимпийском Еврокубке. Ранее днепряне побеждали в 2014 и 2016.
Добавим также, соревнования проходили в итальянской Вероне. Трофей боролись 10 команд.