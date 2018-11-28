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Українці стали переможцями Дефлімпійського Єврокубку з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українська команда “ДОС ДЮСШ” із Дніпра перемогла в 10-му Дефлімпійському європейському кубку з баскетболу, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію баскетболу України.

Дніпряни під керівництвом Станіслава Каковкіна та Юрія Нетьори перемогли на змаганнях англійську “Beard London” (120:39), грецьку “SCD Crete Menoas” (88:52), італійську “Amplifon Fabriano” (79:78) та російську “Gloria Moscow” (70:67).

Примітно, що це вже третя перемога “ДОС ДЮСШ” у Дефлімпійському Єврокубку. Раніше дніпряни перемагали в 2014 та 2016 років.

Додамо також, змагання проходили в італійській Вероні. Трофей виборювали 10 команд.

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