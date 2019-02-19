Украинцы стали меньше жениться в тюрьмах

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В течение прошлого года в местах исполнения наказаний зарегистрировали 484 брака, что стало самым низким показателем за последние годы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

Согласно данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в 2018 году было зарегистрировано 484 браков с заключенными. 2017 этот показатель составил 642 брака, а в 2016 - 582. Впрочем крупнейшую за последние годы количество браков было зарегистрировано в 2013 году, когда в местах несвободы в Украине состоялось 1839 браков с осужденными.

При этом в Минюсте объяснили, что резкое падение показателя связано с уменьшением контингента осужденных в учреждениях исполнения наказаний.

Также в пресс-службе министерства уточнили, что регистрация брака с осужденным проводится в том помещении, которое определит администрация учреждения исполнения наказаний отделом регистрации актов гражданского состояния на общих основаниях.

Напомним, общее количество зарегистрированных браков в Украине 14 февраля 2019 - 2439.

18.08.2018, в Украине вышло замуж рекордное количество пар - 2980.

Украинские Национальные Новости

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