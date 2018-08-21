Мін'юст: 18 серпня в Україні одружилась рекордна кількість пар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Минулої суботи, 18.08.2018, в Україні одружилась рекордна кількість пар – 2980. Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції.
"18 серпня 2018 року стало цьогорічним рекордом за кількістю одружень. 2980 пар отримали свідоцтва про шлюб. Це навіть більше, ніж на цьогорічний День святого Валентина, коли одружилося майже 2400 пар. Враховуючи, що до кінця року більше не передбачається ні красивих дат, ні свят закоханих, цей рекорд вже навряд чи буде побито", - сказала Сукманова.
За її словами, найбільше пар 18 серпня одружилося в Дніпропетровській області - 435, в Харківській - 243, Запорізькій - 207, Одеській - 187. У Києві одружилося 312 пар.
Нагадаємо, раніше у Мін'юсті повідомляли, що пари, які одружилися з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше ніж ті, які одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми.