Минюст: 18 августа в Украине поженилось рекордное количество пар

"18 августа 2018 стало нынешним рекордом по количеству бракосочетаний. 2980 пар получили свидетельства о браке. Это даже больше, чем на нынешний День святого Валентина, когда поженились почти 2400 пар. Учитывая, что до конца года больше не предвидится ни красивых дат, ни праздников влюбленных, этот рекорд уже вряд ли будет побит", - сказала Сукманова.



По ее словам, больше всего пар 18 августа поженились в Днепропетровской области - 435, в Харьковской - 243, Запорожской - 207, Одесской - 187. В Киеве поженились 312 пар.



Напомним, ранее в Минюсте сообщали, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак в сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.



