Українці стали менше одружуватись у в'язницях

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом минулого року у місцях виконання покарань зареєстрували 484 шлюби, що стало найнижчим показником за останні роки. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції України у відповіді на запит кореспондента УНН.

Згідно з даними Державної кримінально-виконавчої служби, у 2018 році було зареєстровано 484 шлюбів з ув’язненими. 2017 року цей показник склав 642 шлюби, а у 2016 – 582. Втім найбільшу за останні роки кількість шлюбів було зареєстровано 2013-го року, коли у місцях несвободи в Україні відбулось 1839 шлюбів із засудженими.

При цьому в Мін’юсті пояснили, що різке падіння показника пов’язано зі зменшенням контингенту засуджених в установах виконання покарань.

Також у прес-службі міністерства уточнили, що реєстрація шлюбу із засудженим проводиться у тому приміщенні, яке визначить адміністрація установи виконання покарань відділом реєстрації актів цивільного стану на загальних підставах.

Нагадаємо, загальна кількість зареєстрованих шлюбів в Україні 14 лютого 2019 – 2439.

18.08.2018, в Україні одружилась рекордна кількість пар – 2980.

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