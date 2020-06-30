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Украинцы сократили долги за коммуналку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец мая сократились на 3,3 млрд грн - до 59,9 млрдгрн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"К концу мая 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 23,9 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 18,8 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии - 5,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,0 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн", - сообщили в Госстате.

В общем задолженность населения по оплате жилищно-коммунальные услуги на конец мая составила 59,9 млрд грн, тогда как мияцем ранее была 63,2 млрд грн. Таким образом, украинцы сократили долги за коммуналку на 3,3 млрд грн.

При этом указано, что в мае 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,9 млрд грн (137,5% начисленных за этот период сумм).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Минэнерго против высоких норм потребления газа для домохозяйств без счетчиков.

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