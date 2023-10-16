Украинцы медленно, но продолжают отказываться от наличных денег - Нацбанк

Детали

По данным Нацбанка, в наличном обороте находятся более 2,7 млрд банкнот на общую сумму 721,3 млрд грн, а также 14,4 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд грн. Это на 11,8 млрд грн, или на 1,6% больше, чем на 1 января 2023 года (716,1 млрд грн).

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«За девять месяцев 2023 года спрос на наличные несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика наличности отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличности в структуре денежной массы», - говорится в сообщении Нацбанка.

Дополнительно

Нацбанк также сообщил, что в октябре на одного жителя Украины приходится 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет. В январе это показатель составлял 71 и 169 штук соответственно.

При этом почти треть банкнот в обращении номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества) и это выше остальных. Монет номиналом 10 копеек в обращении находится 28,2% от общего количества. А меньше всего в обращении находится банкнот номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами; среди оборотных монет – номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

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