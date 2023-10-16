Українці повільно, але продовжують відмовлятися від готівки - Нацбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня 2023 року в обігу в Україні перебувало 727,9 млрд грн готівкових коштів. Про це повідомив Національний банк України, передає УНН.
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За даними Нацбанку, в готівковому обороті перебувають понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).
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«За дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси», - йдеться у повідомленні Нацбанку.
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Нацбанк також повідомив, що у жовтні на одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет. У січні це показник становив 71 та 169 штук відповідно.
При цьому майже третина банкнот в обігу номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості) і це найвище за інші. Монет номіналом 10 копійок в обігу перебуває 28,2% від загальної кількості. А найменше в обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет – номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).
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