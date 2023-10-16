Українці повільно, але продовжують відмовлятися від готівки - Нацбанк

$41.400.00
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 10666 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 14939 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 25896 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 97400 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 169722 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 175301 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 137639 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136994 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87480 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94137 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5.6м/с
35%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 11072 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 14590 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 18544 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 18989 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 14148 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 10666 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 175301 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 234853 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 383183 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 320025 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13701 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18879 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35313 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31798 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 137639 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Українці повільно, але продовжують відмовлятися від готівки - Нацбанк

Київ • УНН

 • 333075 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Станом на 1 жовтня 2023 року в обігу в Україні перебувало 727,9 млрд грн готівкових коштів. Про це повідомив Національний банк України, передає УНН.

Українці повільно, але продовжують відмовлятися від готівки - Нацбанк

Деталі

За даними Нацбанку, в готівковому обороті перебувають понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

Цитата

«За дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Додатково

Нацбанк також повідомив, що у жовтні на одного жителя України припадає 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет. У січні це показник становив 71 та 169 штук відповідно.

При цьому майже третина банкнот в обігу номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості) і це найвище за інші. Монет номіналом 10 копійок в обігу перебуває 28,2% від загальної кількості. А найменше в обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет – номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк Україні ввів у обіг пам’ятні монети, які присвячені українському борщу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35