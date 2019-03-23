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Украинцы оказались вне топ-20 гонок преследования этапа КС по биатлону

Киев • УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. На биатлонной трассе в Холменколлене (Норвегия) прошли две гонки преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, сообщает УНН.

Украинцы оказались вне топ-20 гонок преследования этапа КС по биатлону

В женских гонках Украину представляли четыре биатлонистки и ни одной не удалось вмешаться в распределение мест в десятке лучших. Выше поднялась Вита Семеренко (4), которая имела почти 5-ть минут отставания от победительницы Анастасии Кузьминой (0). Ее сестра Валентина финишировала 36-й (4), Анастасия Меркушина осталась вне очковой зоны — 50-я (5). Яна Бондарь отстала больше чем на круг, и сошла с дистанции.

Серебряная медаль в активе немки Дениз Херрминн (2), а “бронза” за шведкой Ханной Эберг (1).

У мужчин Украину представлял Дмитрий Подручный и Артем Прима. Первый стал 30-м (4) с 2 минутами и 52,2 с отставание, а второй финишировал 49-м (7).

Пальму первенства завоевали норвежцы Йоханнес Бё и Тарье Бё. Третьим стал немец Пайффер.

Добавим, что завтра программу этапа Кубка мира завершат два масс-старта.

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