Українці опинилися поза топ-20 гонок переслідувань етапу КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На біатлонній трасі в Холменколлені (Норвегія) пройшли дві гонки переслідувань в рамках заключного етапу Кубку світу, повідомляє УНН.
У жіночих перегонах Україну представляли чотири біатлоністки і жодній не вдалося втрутитися у розподіл місць в десятці кращих. Найвище піднялася Віта Семеренко (4), яка мала майже 5-ть хвилин відставання від переможниці Анастасії Кузьміної (0). Її сестра Валентина фінішувала 36-ю (4), Анастасія Меркушина залишилась поза очкової зони — 50-та (5). Яна Бондарь відстала більше чим на кругах, і зійшла з дистанції.
Срібна медаль в активі німкені Деніз Херрмінн (2), а “бронза” за шведкою Ханною Еберг (1).
У чоловіків Україну представляв Дмитро Підручний та Артем Прима. Перший став 30-м (4) з 2 хвилинами і 52,2 с відставання, а другий фінішував 49-м (7).
Пальму першості завоювали норвежці Йоханнес Бьо та Тарьє Бьо. Третім став німець Пайффер.
Додамо, що завтра програму етапу Кубку світу завершать два мас-старти.