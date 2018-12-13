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Украинцы возглавили рейтинг по временным видам на жительство в Польше

Киев • УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На сегодня в Польше действительные временные виды на жительство имеет примерно 200 тыс. иностранцев из-за пределов Европейского Союза, 138 тыс. из них - это граждане Украины. Об этом в среду сообщил представитель польского управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Украинцы возглавили рейтинг по временным видам на жительство в Польше

Управление сообщает, что из 200 тыс. действительных ныне разрешений на временное проживание больше всего их у граждан Украины - 138 тыс., Индии - 7,7 тыс., Вьетнама - 7 тыс., Китая - 7 тыс. и Беларуси - 5 тыс. 64% из них - это лица в возрасте от 20 до 39 лет, 23% - лица в возрасте от 40 до 59 лет, а 10% - это молодежь, которой меньше 20 лет.

"Самым популярным регионом является Мазовецкое воеводство, где сейчас эти разрешения имеет примерно 64 тыс. человек, а также Великопольское и Малопольское воеводства - по 20 тыс. человек, Нижнесилезское - 13,5 тыс. человек и Силезское воеводство - 13 тыс. человек", - сообщил Дудзяк.

Большинство иностранцев из-за пределов ЕС находится в Польше временно на основании виз. Управление по вопросам иностранцев страны напоминает, что лица, которые хотят остаться в Польше на более длительный период, представляют в воеводские управления ходатайство о выдаче разрешения на пребывание - чаще всего временное.

По словам Дудзяка, сейчас действительные разрешения на пребывание имеет примерно 290 тыс. иностранцев из-за пределов ЕС, в частности 200 тыс. из них - это временное пребывание.

Примерно 77 тыс. нынешних разрешений на пребывание в Польше выданы на срок до 1 года, примерно 71 тыс. - от 1 до 2 лет, а примерно 53 тыс. - от 2 до 3 лет.

Напомним, страховые взносы в Польше платят более 440 тыс. граждан Украины.

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