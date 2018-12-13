Украинцы возглавили рейтинг по временным видам на жительство в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На сегодня в Польше действительные временные виды на жительство имеет примерно 200 тыс. иностранцев из-за пределов Европейского Союза, 138 тыс. из них - это граждане Украины. Об этом в среду сообщил представитель польского управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Управление сообщает, что из 200 тыс. действительных ныне разрешений на временное проживание больше всего их у граждан Украины - 138 тыс., Индии - 7,7 тыс., Вьетнама - 7 тыс., Китая - 7 тыс. и Беларуси - 5 тыс. 64% из них - это лица в возрасте от 20 до 39 лет, 23% - лица в возрасте от 40 до 59 лет, а 10% - это молодежь, которой меньше 20 лет.
"Самым популярным регионом является Мазовецкое воеводство, где сейчас эти разрешения имеет примерно 64 тыс. человек, а также Великопольское и Малопольское воеводства - по 20 тыс. человек, Нижнесилезское - 13,5 тыс. человек и Силезское воеводство - 13 тыс. человек", - сообщил Дудзяк.
Большинство иностранцев из-за пределов ЕС находится в Польше временно на основании виз. Управление по вопросам иностранцев страны напоминает, что лица, которые хотят остаться в Польше на более длительный период, представляют в воеводские управления ходатайство о выдаче разрешения на пребывание - чаще всего временное.
По словам Дудзяка, сейчас действительные разрешения на пребывание имеет примерно 290 тыс. иностранцев из-за пределов ЕС, в частности 200 тыс. из них - это временное пребывание.
Примерно 77 тыс. нынешних разрешений на пребывание в Польше выданы на срок до 1 года, примерно 71 тыс. - от 1 до 2 лет, а примерно 53 тыс. - от 2 до 3 лет.
Напомним, страховые взносы в Польше платят более 440 тыс. граждан Украины.