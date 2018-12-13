Українці очолили рейтинг за посвідками на тимчасове проживання у Польщі

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Нині у Польщі дійсні посвідки на тимчасове проживання має приблизно 200 тис. іноземців з-за меж Європейського Союзу, 138 тис. з них – це громадяни України. Про це у середу повідомив речник польського управління з питань іноземців Якуб Дудзяк, передає УНН з посиланням на Польське радіо.