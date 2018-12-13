Українці очолили рейтинг за посвідками на тимчасове проживання у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Нині у Польщі дійсні посвідки на тимчасове проживання має приблизно 200 тис. іноземців з-за меж Європейського Союзу, 138 тис. з них – це громадяни України. Про це у середу повідомив речник польського управління з питань іноземців Якуб Дудзяк, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Управління повідомляє, що з 200 тис. дійсних нині дозволів на тимчасове проживання найбільше їх мають громадяни України – 138 тис., Індії – 7,7 тис., В’єтнаму – 7 тис., Китаю – 7 тис. і Білорусі – 5 тис. 64% з них – це особи у віці від 20 до 39 років, 23% - особи віком від 40 до 59 років, а 10% - це молодь, якій менше 20 років.
"Найпопулярнішим регіоном є Мазовєцьке воєводство, де нині ці дозволи має приблизно 64 тис. осіб, а також Великопольське та Малопольське воєводства – по 20 тис. осіб, Нижньосілезьке – 13,5 тис. осіб та Сілезьке воєводство – 13 тис. осіб", - повідомив Дудзяк.
Більшість іноземців з-за меж ЄС перебуває у Польщі тимчасово на підставі віз. Управління з питань іноземців країни нагадує, що особи, які хочуть залишитися у Польщі на триваліший період, подають до воєводських управлінь клопотання про видання дозволу на перебування – найчастіше тимчасове.
За словами Дудзяка, нині дійсні дозволи на перебування має приблизно 290 тис. іноземців з-за меж ЄС, зокрема 200 тис. з них – це тимчасове перебування.
Приблизно 77 тис. нинішніх дозволів на перебування у Польщі видані на термін до 1 року, приблизно 71 тис. – від 1 до 2 років, а приблизно 53 тис. – від 2 до 3 років.
Нагадаємо, страхові внески у Польщі сплачують понад 440 тис. громадян України.