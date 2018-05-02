Украинцы предпочитают курятину - УКАБ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В последние годы в Украине среди всех видов мяса наибольшей популярностью пользуется курятина. Об этом сообщила пресс-служба УКАБ, ссылаясь на данные Госстатистики, передает УНН.
Только в прошлом году украинцы употребили 1 млн 32 тыс. тонн мяса курицы. В то же время, потребление свинины и говядины за последние четыре года снизилось на 25% и 26% соответственно.
"Причинами этого являются низкая покупательная способность украинцев и рост себестоимости производства данных видов мяса", - пояснили в УКАБ.
Напомним, опрос УНН свидетельствует, что наибольшей популярностью среди украинских потребителей пользуется мясо отечественного производства.