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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы предпочитают курятину - УКАБ

Киев • УНН

 • 34699 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В последние годы в Украине среди всех видов мяса наибольшей популярностью пользуется курятина. Об этом сообщила пресс-служба УКАБ, ссылаясь на данные Госстатистики, передает УНН.

Украинцы предпочитают курятину - УКАБ

Только в прошлом году украинцы употребили 1 млн 32 тыс. тонн мяса курицы. В то же время, потребление свинины и говядины за последние четыре года снизилось на 25% и 26% соответственно.

"Причинами этого являются низкая покупательная способность украинцев и рост себестоимости производства данных видов мяса", - пояснили в УКАБ.

Напомним, опрос УНН свидетельствует, что наибольшей популярностью среди украинских потребителей пользуется мясо отечественного производства.

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