Украинцы предпочитают курятину - УКАБ

Только в прошлом году украинцы употребили 1 млн 32 тыс. тонн мяса курицы. В то же время, потребление свинины и говядины за последние четыре года снизилось на 25% и 26% соответственно.

"Причинами этого являются низкая покупательная способность украинцев и рост себестоимости производства данных видов мяса", - пояснили в УКАБ.

Напомним, опрос УНН свидетельствует, что наибольшей популярностью среди украинских потребителей пользуется мясо отечественного производства.