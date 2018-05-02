Українці надають перевагу курятині - УКАБ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Протягом останніх років в Україні серед усіх видів м'яса найбільшою популярністю користується курятина. Про це повідомила прес-служба УКАБ, посилаючись на дані Держстатистики, передає УНН.
Лише минулого року українці спожили 1 млн 32 тис. тонн м’яса курки. Водночас, споживання свинини та яловичини за останні чотири роки знизилося на 25% та 26% відповідно.
“Причинами цього є низька купівельна спроможність українців та ріст собівартості виробництва даних видів м’яса”, — пояснили в УКАБ.
Нагадаємо, опитування УНН свідчить, що найбільшою популярністю серед українських споживачів користується м’ясо вітчизняного виробництва.