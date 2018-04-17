Украинцы могут получать пенсии независимо от прописки

"Пенсионная реформа это не только повышение пенсий, но и улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует в том числе запуск Единого реестра пенсионеров и плательщиков налогов. На сегодня в нем зарегистрировано 42 млн человек - всех, кто работает и получают пенсии. Теперь пенсию можно получить и назначить в любой точке страны, независимо от прописки ", - сказал он.



Розенко также добавил, что этот реестр обеспечивает непосредственный и регулярный процесс верификации пенсионеров. Благодаря этому работа Пенсионного фонда стала абсолютно законной и прозрачной (не платятся фейковые пенсии, пенсии "мертвым душам").

Как сообщал УНН, в случае призыва пенсионеров из числа военнослужащих на военную службу по мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается. Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, к такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело по иску гражданина к управлению Пенсионного фонда Украины.