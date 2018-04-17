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Українці можуть отримувати пенсії незалежно від прописки

Українці можуть отримувати пенсії незалежно від прописки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українці можуть отримувати та оформлювати пенсії незалежно від місця проживання та прописки. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

"Пенсійна реформа це не лише підвищення пенсій, а й покращення сервісу обслуговування. Цьому сприяє в тому числі запуск Єдиного реєстру пенсіонерів та платників податків. На сьогодні у ньому зареєстровано 42 млн осіб – всіх, хто працюють та отримують пенсії. Тепер пенсію можна отримати і призначити в будь-якій точці країни, незалежно від прописки", - сказав він.

Розенко також додав, що цей реєстр забезпечує безпосередній і регулярний процес верифікації пенсіонерів. Завдяки цьому робота Пенсійного фонду стала абсолютно законною та прозорою (не платяться фейкові пенсії, пенсії "мертвим душам").

Як повідомляв УНН, у разі призову пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється. Як повідомляє прес-центр Судової влади України, такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши справу за позовом громадянина до управління Пенсійного фонду України.

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