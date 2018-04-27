Украинцы готовы к крупным покупкам: потребительские настроения улучшились

“Индекс потребительских настроений несколько улучшился после падения в январе-феврале 2018 года. Больше всего вырос индекс целесообразности делать крупные покупки, что связано с более оптимистичными ожиданиями относительно изменения личного дохода, уменьшением девальвационных и инфляционных ожиданий. Наиболее положительная динамика индекса целесообразности делать крупные закупки и индекса ожидаемых изменений личного дохода зафиксирована в крупных городах (более 500 тысяч жителей)”, - отметили в GfK Ukraine.

В марте 2018 года индекс потребительских настроений составил 57,7, что на 2,3 п. больше, чем в феврале.

Индекс текущего положения увеличился на 3,1 п. — до уровня 56,6. Составляющие этого индекса изменились так:



индекс текущего личного материального положения составил 48, что на 0,7 п. ниже показателя февраля;



индекс целесообразности крупных покупок вырос на 6,8 п. и установился на отметке 65,2.



Индекс экономических ожиданий в марте поднялся на 1,8 п. — до отметки 58,4. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:



индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 4,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составил 58,8;



индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 3,8 п. и составил 55;



индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составил в марте 61,4, что на 2,7 п. меньше показателя февраля.



Ожидания украинцев по безработице в марте почти не изменились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 0,4 п. и составил 134,3.

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 4,2 п. и составил 183.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий опустился на 9,9 пункта ─ до значения 149,9.

Справка УНН.

Добавим, максимальные показатели индекса потребительских настроений, индекса экономических ожиданий и текущего состояния достигают отметки в 200 пунктов. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Максимальные показатели индекса ожидаемой динамики безработицы, индекса инфляционных ожиданий и индекса девальвационных ожиданий также достигают отметки в 200 пунктов. Значение индекса равно 200, если все граждане предусматривают рост безработицы (инфляции, девальвации).

Напомним, по данным аналитиков Центра Разумкова, экономическая способность украинцев в марте улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты прогнозируют незначительное дальнейшее улучшение в течение ближайшего квартала.