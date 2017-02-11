Украинскому писателю С.Жадану запретили въезд в Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Белорусские власти запретили украинскому писателю Сергею Жадану въезд в республику на неопределенный срок. Об этом С.Жадан написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... Оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - написал он.
Также, С.Жадан обратился к украинскому МИД с просьбой отреагировать на инцидент.
"Это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Может как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения", - написал он.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.