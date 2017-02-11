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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українському письменнику С.Жадану заборонили в'їзд до Білорусі

Київ • УНН

 • 12242 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Білоруська влада заборонила українському письменнику Сергію Жадану в'їзду до республіки на невизначений термін. Про це С.Жадан написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Українському письменнику С.Жадану заборонили в'їзд до Білорусі

"...виявляється, мені ще 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ (яка прикрість) із формулюванням "за причастность к террористической деятельности". А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні (не пощастило), то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном", - написав він.

Також, С.Жадан звернувся до українського МЗС з проханням відреагувати на інцидент.

"Це ж неправильно, коли українських поетів арештовують без пояснення й тримають у камері без причини? Може якось відреагуєте? Давайте, скажімо, розірвемо з ними дипломатичні стосунки", - написав він.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Українські Національні Новини

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