Українському письменнику С.Жадану заборонили в'їзд до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Білоруська влада заборонила українському письменнику Сергію Жадану в'їзду до республіки на невизначений термін. Про це С.Жадан написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...виявляється, мені ще 2015-го заборонено в'їзд на територію РФ (яка прикрість) із формулюванням "за причастность к террористической деятельности". А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні (не пощастило), то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном", - написав він.
Також, С.Жадан звернувся до українського МЗС з проханням відреагувати на інцидент.
"Це ж неправильно, коли українських поетів арештовують без пояснення й тримають у камері без причини? Може якось відреагуєте? Давайте, скажімо, розірвемо з ними дипломатичні стосунки", - написав він.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.