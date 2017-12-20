Украинской журналистке запретили въезд в РФ и Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украинский журналистке Михайлине Скорик запретили въезд в Российскую Федерацию и Беларусь. Об этом она сообщила в своем Facebook, передает УНН.
"В Минск стоило слетать хотя бы потому, чтобы узнать, что меня внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию", - сообщила Скорик.
Также, Скорик сообщила, что в минском РОВД ей заявили, что Беларусь является "союзным государством" с Россией и выдали сообщение о том, что она внесена в список людей, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен.
Как сообщал УНН, в Беларуси украинскому журналисту Павлу Шаройко предъявлены официальные обвинения по статье о "государственной измене и шпионаже".