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Українській журналістці заборонили в'їзд до РФ та Білорусі

Українській журналістці заборонили в'їзд до РФ та Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Українській журналістці Михайлині Скорик заборонили в'їзд до Російської Федерації та Білорусі. Про це вона повідомила в своєму Facebook, передає УНН.

"У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації", - повідомила Скорик.

Також, Скорик повідомила, що в мінському РОВД їй заявили, що Білорусь є "союзною державою" з Росією і видали повідомлення про те, що вона внесена в список людей, в'їзд яких в Республіку Білорусь заборонений або небажаний.

Як повідомляв УНН, у Білорусі українському журналісту Павлу Шаройко висунули офіційні звинувачення за статею про “державну зраду і шпигунство”. 

Українські Національні Новини

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