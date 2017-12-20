Українській журналістці заборонили в'їзд до РФ та Білорусі

"У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації", - повідомила Скорик.

Також, Скорик повідомила, що в мінському РОВД їй заявили, що Білорусь є "союзною державою" з Росією і видали повідомлення про те, що вона внесена в список людей, в'їзд яких в Республіку Білорусь заборонений або небажаний.

Як повідомляв УНН, у Білорусі українському журналісту Павлу Шаройко висунули офіційні звинувачення за статею про “державну зраду і шпигунство”.