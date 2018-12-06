Украинский защитник забил победный гол в матче Кубка Бельгии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший футболист “Александрии” Андрей Бацула стал героем поединка 1/8 финала Кубка Бельгии по футболу, передает УНН.
ФК “Кортрейк” вырвал положительный результат в игре с “Зюльте-Варегемом” благодаря голу Бацула на 39 минуте противостояния. Гол остался единственным в баталии — 1:0.
Таким образом, Бацула и компания продолжат борьбу за трофей на четвертьфинальной стадии Кубка.
Напомним, что Бацула провел удачную дебютную игру за “Кортрейк”, попав в символическую сборную тура бельгийского первенства.