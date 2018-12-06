Український захисник забив переможний гол у матчі Кубку Бельгії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Колишній футболіст “Олександрії” Андрій Бацула став героєм поєдинку 1/8 фіналу Кубку Бельгії з футболу, передає УНН.
ФК “Кортрейк” вирвав позитивний результат у грі із “Зюльте-Варегемом” завдяки голу Бацули на 39 хвилині протистояння. Гол залишився єдиним у баталії — 1:0.
Таким чином, Бацула та компанія продовжать боротьбу за трофей на чвертьфінальній стадії Кубку.
Нагадаємо, що Бацула провів вдалу дебютну гру за “Кортрейк”, потрапивши до символічної збірної туру бельгійської першості.