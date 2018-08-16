Украинский защитник будет выступать в чемпионате России по футболу

В “СКА-Хабаровск” Приндета выступать под 18 номером. Другие детали перехода не разглашаются.

“Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской Премьер-лигой, поэтому знал о команде „СКА-Хабаровск“. Считаю, что здесь команда Премьер-лиги, и она должна играть в Премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу”, — рассказал защитник.

Стоит отметить, что 25-летний футболист начинал карьеру в луцкой “Волыни” (48 матчей, 1 гол), где провел семь лет, а в 2016 году перебрался в Грецию. Там он выступал за “Платаниас” (21 матч, 1 гол), вместе с которым занял 7 место в греческой Суперлиге.

Последние полгода полевой игрок провел в другой команде местной Высшей Лиги — “Ламии” (3 матча). Так же Приндета успел поиграть за юниорскую, юношескую и молодежную сборные Украины (всего 58 матчей, 2 гола).

Добавим, новый клуб Украинский занимает 9 строчку в первенстве Футбольной национальной лиги после шести туров.