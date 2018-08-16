Український захисник виступатиме в чемпіонаті Росії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Колишній футболіст різних вікових збірних України Віталій Приндета став футболістом клубу другої за силою російської ліги — “СКА-Хабаровськ”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
У “СКА-Хабаровськ” Приндета виступатиме під 18 номером. Інші деталі переходу не розголошуються.
“Мій агент запропонував, і я із задоволенням погодився. Я стежив за російською Прем’єр-лігою, тому знав про команду „СКА-Хабаровськ“. Вважаю, що тут команда Прем’єр-ліги, і вона повинна грати в Прем’єр-лізі. І я сподіваюся, що допоможу хлопцям вирішити задачу”, — розповів оборонець.
Варто відзначити, що 25-річний футболіст починав кар’єру в луцькій “Волині” (48 матчів, 1 гол), де провів сім років, а в 2016 році перебрався до Греції. Там він виступав за “Платаніас” (21 матч, 1 гол), разом з яким зайняв 7 місце в грецькій Суперлізі.
Останні півроку польовий гравець провів в іншій команді місцевої Вищої Ліги — “Ламії” (3 матчі). Так само Приндета встиг пограти за юніорську, юнацьку та молодіжну збірні України (всього 58 матчів, 2 голи).
Додамо, новий клуб українця посідає 9 рядок у першості Футбольної національної ліги після шести турів.