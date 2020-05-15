Баскетбол: Украинский центровой перешел в клуб чемпионата Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский центровой Андрей Кулиш подписал контракт с израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева", сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Сделка оформлена по схеме “1+2” года. Отмечено, что в ближайшие несколько дней Кулиш прибудет в расположение клуба.
Новый клуб Кулиша выступает в высшем дивизионе чемпионата Израиля. На момент прекращения сезона из-за пандемии коронавируса “Хапоэль Беэр-Шева” занимал предпоследнее одиннадцатое место в турнирной таблице — 7 выигрышей и 14 поражений.
Примечательно, что за “Хапоэль Беэр-Шева” выступает шесть американских игроков и один датчанин.
Отметим, что в чемпионате Израиля в составе “Маккаби” Тель-Авив выступает бывший звездный игрок ряда клубов НБА, шестикратный участник Матчей всех звезд НБА — Амаре Стадемаер.
Добавим, в прошлом сезоне Кулиш выступал за “Кривой Рог” в Высшей лиге Украины и набирал в среднем 18,3 очка и 10,0 подбора.