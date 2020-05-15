Баскетбол: Український центровий перейшов до клубу чемпіонату Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Український центровий Андрій Куліш підписав контракт з ізраїльським клубом "Хапоель Беер-Шева", повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Угода оформлена за схемою “1 + 2” роки. Зазначено, що у найближчі кілька днів Куліш прибуде в розташування клубу.
Новий клуб Куліша виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Ізраїлю. На момент припинення сезону через пандемію коронавіруса “Хапоель Беер-Шева” займав передостаннє одинадцяте місце в турнірній таблиці — 7 виграшів і 14 поразок.
Примітно, що за “Хапоель Беер-Шева” виступає шестеро американських гравців та один датчанин.
Зазначимо, що в чемпіонаті Ізраїлю у складі “Маккабі” Тель-Авів виступає колишній зірковий гравець ряду клубів НБА, шестикратний учасник Матчів усіх зірок НБА — Амаре Стадемаєр.
Додамо, у минулому сезоні Куліш виступав за “Кривий Ріг” у Вищій лізі України і набирав в середньому 18,3 очка і 10,0 підбирання.