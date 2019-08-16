Украинский танцевальный дуэт выиграл Кубок мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Одессе состоялся Кубок мира по спортивным танцам, который прошел с завоеванной медалью представителями Украины, передает УНН со ссылкой на ВКУ.
Среди призеров Кубка оказались две украинские пары: первое место завоевали Мороз Андрей и Мороз Екатерина, на втором - пара Осадчий Иван и Трофимчук Анастасия.
Отмечено, что результаты Кубка мира будут посчитаны в рейтингах IDSA, что позволит украинским парам повысить свои позиции на мировой арене.
Добавим также, что участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из почти десяти стран мира. В судейской коллегии работали 40 ведущих арбитров из США, Израиля, Испании, Молдовы, которые в прошлом завоевывали титулы чемпионов мира и Европы.
Напомним, украинцы выиграли медали чемпионата Европы по спортивным танцам.