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6 марта, 17:12 • 136669 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинский танцевальный дуэт выиграл Кубок мира

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Одессе состоялся Кубок мира по спортивным танцам, который прошел с завоеванной медалью представителями Украины, передает УНН со ссылкой на ВКУ.

Среди призеров Кубка оказались две украинские пары: первое место завоевали Мороз Андрей и Мороз Екатерина, на втором - пара Осадчий Иван и Трофимчук Анастасия.

Отмечено, что результаты Кубка мира будут посчитаны в рейтингах IDSA, что позволит украинским парам повысить свои позиции на мировой арене.

Добавим также, что участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из почти десяти стран мира. В судейской коллегии работали 40 ведущих арбитров из США, Израиля, Испании, Молдовы, которые в прошлом завоевывали титулы чемпионов мира и Европы.

Напомним, украинцы выиграли медали чемпионата Европы по спортивным танцам.

Украинские Национальные Новости

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