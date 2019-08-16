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Український танцювальний дует виграв Кубок світу

Український танцювальний дует виграв Кубок світу

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Одесі відбувся Кубок світу зі спортивних танців, який пройшов із завойованою медаллю представниками України, передає УНН з посиланням на СКУ.

Серед призерів Кубку опинилися дві українські пари: перше місце вибороли Мороз Андрій та Мороз Катерина, на другому – пара Осадчий Іван та Трофімчук Анастасія.

Зазначено, що результати Кубку світу будуть пораховані в рейтингах IDSA, що дасть можливість українським парам підвищити свої позиції на світовій арені.

Додамо також, що участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів із майже десяти країн світу. В суддівській колегії працювали 40 провідних арбітрів зі США, Ізраїлю, Іспанії, Молдови, які в минулому завойовували титули чемпіонів світу та Європи.

Нагадаємо, українці виграли медалі чемпіонату Європи зі спортивних танців.

Українські Національні Новини

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