Український танцювальний дует виграв Кубок світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Одесі відбувся Кубок світу зі спортивних танців, який пройшов із завойованою медаллю представниками України, передає УНН з посиланням на СКУ.
Серед призерів Кубку опинилися дві українські пари: перше місце вибороли Мороз Андрій та Мороз Катерина, на другому – пара Осадчий Іван та Трофімчук Анастасія.
Зазначено, що результати Кубку світу будуть пораховані в рейтингах IDSA, що дасть можливість українським парам підвищити свої позиції на світовій арені.
Додамо також, що участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів із майже десяти країн світу. В суддівській колегії працювали 40 провідних арбітрів зі США, Ізраїлю, Іспанії, Молдови, які в минулому завойовували титули чемпіонів світу та Європи.
Нагадаємо, українці виграли медалі чемпіонату Європи зі спортивних танців.