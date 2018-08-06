Украинский шахматист победил на турнире во Вроцлаве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Международный мастер Эмиль Мирзое стал победителем международного "Wrocław Open 2018", который финишировал в польском Вроцлаве, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".
Представитель Николаева набрал 7 очков из 9-ти возможных и занял "чистое" 1 место. Позади Мирзое остались два поляка.
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Еще один украинец - Егор Богданов - с 6,5 очка поделил 2-5 места, но по коэффициенту остался четвертым.
Примечательно, что за призовые позиции на данном турнире боролись 58 шахматистов среди которых уроженцы Испании, Польши, Украины, Германии, Швеции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Чехии.