Украинский шахматист победил на турнире во Вроцлаве

Представитель Николаева набрал 7 очков из 9-ти возможных и занял "чистое" 1 место. Позади Мирзое остались два поляка.

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Еще один украинец - Егор Богданов - с 6,5 очка поделил 2-5 места, но по коэффициенту остался четвертым.

Примечательно, что за призовые позиции на данном турнире боролись 58 шахматистов среди которых уроженцы Испании, Польши, Украины, Германии, Швеции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Чехии.