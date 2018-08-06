Український шахіст тріумфував на турнірі у Вроцлаві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міжнародний майстер Еміль Мірзоє став переможцем міжнародного "Wrocław Open 2018", що фінішував у польському Вроцлаві, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Представник Миколаєва набрав 7 очок з 9-ти можливих і посів "чисте" 1 місце. Позаду Мірзоє залишились два поляки.
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Ще один українець - Єгор Богданов - з 6,5 очка поділив 2-5 місця, але за коефіцієнтом залишився четвертим.
Примітно, що за призові позиції на даному турнірі вели боротьбу 58 шахістів серед яких уродженці Іспанії, Польщі, України, Німеччини, Швеції, Італії, Нідерландів, Бельгії, Чехії.