Украинский политзаключенный Куку прекратил голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В ответ на просьбу супруги Мерьем Эмир-Усейн прекратил голодовку. По информации председателя ОНК по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры”, — написав А.Наумлюк.
Напомним, Куку объявил голодовку 28 июня вслед за Олегом Сенцовым, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.
В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".