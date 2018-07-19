Украинский политзаключенный Куку прекратил голодовку

“В ответ на просьбу супруги Мерьем Эмир-Усейн прекратил голодовку. По информации председателя ОНК по Ростовской области Леонида Петрашиса, 18 июля Куку написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления: принимает питательные смеси и проходит медицинские процедуры”, — написав А.Наумлюк.

Напомним, Куку объявил голодовку 28 июня вслед за Олегом Сенцовым, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".