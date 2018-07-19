Український політв'язень Куку припинив голодування

"У відповідь на прохання дружини Мер'єм Емір-Усейн припинив голодування. За інформацією голови громадської наглядової комісія у Ростовській області Леоніда Петрашіса, 18 липня Куку написав заяву про припинення голодування і почав процес відновлення: приймає поживні суміші і проходить медичні процедури", - написав А.Наумлюк.

Нагадаємо, Куку оголосив голодування 28 червня слідом за Олегом Сенцовим, вимагаючи звільнення українських політв'язнів в Росії.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усейн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують в причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".