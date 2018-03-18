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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22630 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29184 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74712 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80449 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109568 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116794 просмотра

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Украинский политзаключенный Кольченко с 8 марта сидит в ШИЗО

Украинский политзаключенный Кольченко с 8 марта сидит в ШИЗО

Киев  •  УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинского политзаключенного Александра Кольченко, удерживаемого в российском Копейске, 8 марта поместили в штрафной изолятор. Об этом в Facebook сегодня сообщила правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на слова адвоката, посещавшего Кольченко 16 марта, передает УНН.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осужденного, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", – написала она.

Щур напомнила, что Кольченко помещали в штрафной изолятор на 10 суток во время новогодних праздников. Она отметила, что перед этим Кольченко передали передачу.

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"Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдет – большой вопрос!... А так – все у Саши нормально, ни на что не жалуется, передает всем привет и благодарит за поддержку", - заявила Щур.

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