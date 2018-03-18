Украинский политзаключенный Кольченко с 8 марта сидит в ШИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинского политзаключенного Александра Кольченко, удерживаемого в российском Копейске, 8 марта поместили в штрафной изолятор. Об этом в Facebook сегодня сообщила правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на слова адвоката, посещавшего Кольченко 16 марта, передает УНН.
"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую... Да, это формальный повод наказать осужденного, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству", – написала она.
Щур напомнила, что Кольченко помещали в штрафной изолятор на 10 суток во время новогодних праздников. Она отметила, что перед этим Кольченко передали передачу.
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"Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдет – большой вопрос!... А так – все у Саши нормально, ни на что не жалуется, передает всем привет и благодарит за поддержку", - заявила Щур.