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Український політв'язень Кольченко з 8 березня сидить в ШІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Українського політв'язня Олександра Кольченко, утримуваного в російському Копейську, 8 березня помістили в штрафний ізолятор. Про це в Facebook сьогодні повідомила правозахисниця Тетяна Щур з посиланням на слова адвоката, який відвідував Кольченка 16 березня, передає УНН.

"Сашу з 8 березня тримають в ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за, нібито, пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню... Так, це формальний привід покарати засудженого, але він застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству", - написала вона.

Щур нагадала, що Кольченко поміщали в штрафний ізолятор на 10 діб під час новорічних свят. Вона зазначила, що перед цим Кольченко передали передачу.

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"Особлива підлість нинішнього проштовхування полягає в тому, що напередодні ми передали йому довгоочікувану передачу так необхідну хлопцю, у якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом. Тепер цю передачу Саша отримає тільки після ШІЗО, і що до нього дійде - велике питання!... А так - все у Саші нормально, ні на що не скаржиться, передає всім привіт і дякує за підтримку", - заявила Щур.

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