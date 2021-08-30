Украинский паралимпиец отказался от совместного фото с российскими спортсменами

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 12450 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 130093 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133731 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 195421 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 230498 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140794 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132598 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 210172 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125548 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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1 марта, 18:49 • 184934 просмотра

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Украинский паралимпиец отказался от совместного фото с российскими спортсменами

Украинский паралимпиец отказался от совместного фото с российскими спортсменами

Киев  •  УНН

 • 20827 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Игорь Цветов, который получил серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отстранился от атлетов, представляющих Паралимпийский комитет России, во время фотографирования призеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

На церемонии награждения рядом с Игорем Цветов также стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Сафронов взял золото, Калашян - бронзу. Представители ПКР предложили Цветову сделать фото призеров. Однако украинский бегун отстранился от спортсменов. Бегуны с ПКР сфотографировались вдвоем.

Напомним

Ранее на Олимпийский играх в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике за общее фото с Марией Ласицкене с ОКР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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