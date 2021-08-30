Украинский паралимпиец отказался от совместного фото с российскими спортсменами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Игорь Цветов, который получил серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отстранился от атлетов, представляющих Паралимпийский комитет России, во время фотографирования призеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспильне.
Детали
На церемонии награждения рядом с Игорем Цветов также стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Сафронов взял золото, Калашян - бронзу. Представители ПКР предложили Цветову сделать фото призеров. Однако украинский бегун отстранился от спортсменов. Бегуны с ПКР сфотографировались вдвоем.
Напомним
Ранее на Олимпийский играх в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике за общее фото с Марией Ласицкене с ОКР.