Український паралімпієць відмовився від спільного фото із російськими спортсменами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Ігор Цвєтов, який здобув срібло з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відсторонився від атлетів, які представляють Паралімпійський комітет Росії, під час фотографування призерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
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На церемонії нагородження поруч із Ігорем Цвєтовим також стояли Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Сафронов взяв золото, Калашян – бронзу. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото призерів. Проте український бігун відсторонився від спортсменів. Бігуни з ПКР сфотографувалися удвох.
Нагадаємо
Раніше на Олімпійський іграх в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх піддалася критиці за спільне фото з Марією Ласіцкене з ОКР.