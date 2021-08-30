Український паралімпієць відмовився від спільного фото із російськими спортсменами

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На церемонії нагородження поруч із Ігорем Цвєтовим також стояли Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Сафронов взяв золото, Калашян – бронзу. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото призерів. Проте український бігун відсторонився від спортсменів. Бігуни з ПКР сфотографувалися удвох.

Нагадаємо

Раніше на Олімпійський іграх в Токіо українська легкоатлетка Ярослава Магучіх піддалася критиці за спільне фото з Марією Ласіцкене з ОКР.