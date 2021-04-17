Украинский нападающий оформил дубль в игре чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинский нападающий ФК "Ислочь" Дмитрий Юсов стал одним из главных героев поединка 5-го тура чемпионата Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Украинский нападающий "Ислочь" Дмитрий Юсов принял активное участие в победе своей команды над "Спутником" - 5:1. Ему удалось дважды отличиться во враждебной рамке ворот.
Также в матче принял участие еще один украинец - 21-летний Юрий Козыренко, который на 53-й минуте встречи сменил Ануфриева.
Примечательно, что лидер первенства солигорский "Шахтер" под руководством украинца Романа Григорчука, 17 апреля сыграет у себя дома со "Славией".
Справка
Юсов с 2012 по 2016 годы выступал за запорожский "Металлург" в элите украинского футбола и сыграл 45 поединков.